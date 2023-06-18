想認識女生卻被對方吃霸王餐，一名男網友在交友軟體上認識一名正妹，請對方吃了一頓無菜單料理，花掉1500元，逛街時還幫她代墊錢買東西，約好隔天晚餐換她請，沒想到之後正妹開始不回訊息，打電話關心她還被封鎖，才知道是被拜金女騙，非常無奈。

原PO日前在Dcard指出，最近剛分手，透過交友軟體約到一名女生聊天吃飯，女方選一間無菜單料理的餐廳吃消夜，沒吃幾道菜就花1500元，由於是第一次見面，原PO覺得由他付錢無妨。之後去逛唐吉訶德，女方大採購隱形眼鏡、潤髮乳、保養品等，但沒有會員，又請原PO代墊，之後女方又藉口無法轉帳，打算隔天再請他吃晚餐，原PO也答應。

但原PO沒想到，隔天女子回訊息的速度越來越慢，從晚上7點等到9點都沒回，打電話關心，對方也沒接，扯的是10分鐘之後，女方突然傳一句「你打電話給我，讓我壓力很大」接著原PO就被封鎖，他傻眼至極「第一次遇到台北拜金女，嚇到吃手手」。

貼文PO出後，網友紛紛指出，兩人第一次約見面一定要AA制，不要請客，「畢竟不知道還能有繼續認識下去的機會，一律分清楚一點」、「同一天被同一個人宰了兩次」；還有人說，原PO會被宰也是活該「我約會從來不幫女生付的，你第一次就裝闊出一餐1500元的，被拜金女盯上也是剛好」、「從很多地方都看得出來這女生有問題啦，你都沒發現」。