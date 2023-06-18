知名餐飲集團總經理吳家德在若竹兒基金會分享新書。（廖素慧攝）

知名餐飲集團總經理吳家德長期捐助若竹兒教育基金會，從捐款到幫忙義賣若竹兒商品及募款都熱情參與，今天他到嘉義分享新書及做公益的心得，提及他因為「搭訕」陌生女子聊天而與若竹兒結緣，進而有更多良善循環。

吳家德提及何小姐牽成他為若竹兒做公益的緣份。（廖素慧攝）

吳家德曾在銀行從業近20年，做過業務、主管，中年轉業跨足餐飲，目前是知名餐飲集團總經理，也是若竹兒基金會董事、知名作家，將他的職場經驗、熱愛公益的心境，持續寫書出版。

知名餐飲集團總經理、名作家吳家德暢談做公益廣結善緣的心得。（廖素慧攝）

吳家德今天分享第5本書《生活是一場熱情的遊戲》及斜槓人生的故事，也為若竹兒基金會募款，福添福社會福利慈善事業基金會執行長湯宏忠代表捐款。

吳家德說，他很感佩若竹兒基金會董事長林朋輝，為了照顧自己孩子，一輩子努力打拚，而為更多若竹兒創辦家園，從「為己」出發，質化為「利他」，從小愛轉化為大願心，初衷未變，願力更大，走了更遠的路。

吳家德還提到他喜歡聊天，與認識或不認識的人分享生活、工作的點滴，在嘉義市當銀行幹部時，有1次吃午餐，「搭訕」隔壁桌1位陌生女性，兩人相談投機，彼此就認識了，這位何小姐向他募款幫助若竹兒。

他初次與林朋輝見面，就被「林爸」的身影所感動，從此與若竹兒結下不解之緣，持續捐款，進而幫忙義賣商品、為若竹兒募款，師法林爸熱心利他的公益心。

林朋輝表示，很感謝社會各界對若竹兒的關懷、協助，集眾人的愛心及力量，希望讓若竹兒家園成為若竹兒們永遠溫暖的家。