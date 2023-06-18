北台灣綠竹筍進入盛產期，雖然年初北台灣少雨，但受惠於接連幾波鋒面降雨，讓北部地區綠竹筍順利生長，目前大溪、復興區綠竹筍都已上市，尤其台七線沿線有許多筍農自產自銷，也有不少是接訂單宅配，而今年產量相對穩定，端午節前需求高價格較好，市場價每台斤約80至90元，零售價則為120至150元不等。

桃園市大溪、復興兩區種植的綠竹筍進入盛產期，兩地種植面積超過440公頃，大溪的綠竹筍集中在福安、復興、新峰3里，復興集中在三民、澤仁兩里，每年5月到10月是綠竹筍產季，採收的綠竹筍除了鮮食，還可加工做成筍干、筒筍、筍絲及脆筍，台七線沿線可以看見有不少筍農擺攤自產自銷，目前零售價格落在每台斤120至150元區間。

復興區農會總幹事高理忠說，以目前來看今年綠竹筍產量約與去年相當，因為初上市量還尚未到盛產，且在端午節前夕市場需求量高，價格也相對較好，等到端午節後預期價格則會比較平穩，目前市場價約80至90元，民眾反應度普遍還是可以接受。

筍農王姿怡則說，今年初的少雨因為還不到綠竹筍的生長季節，所以影響並不大，到3、4月後陸續開始降雨，幫助綠竹筍順利成長，相對去年有乾旱後來又遇到大雨讓竹筍泡在水裡，導致產量銳減而價格上揚，而今年產量穩定，市場價格應該會比較平穩，她自己則是從3月底、4月初開始接訂單，疫情期間培養出許多新客人，目前排單出貨，平均等待時間約1周。