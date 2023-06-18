陳昊森（左起）、家家、林心如、周興哲、戴愛玲、章廣成。（陳俊吉攝）

林心如今（18日）帶領周興哲、章廣辰、陳昊森與節目嘉賓家家、戴愛玲，出席光系列第2季實境節目《光開門就很忙了》首播記者會。林心如在製作戲劇《她們創業的那些鳥事》時，宥勝也是演員群之一，今聽聞宥勝遭2名女性工作人員指控揉胸等性騷事件，眼睛撐大、不敢置信的說：「我現在聽你們說才知道。」

陳昊森（左起）、林心如、周興哲、章廣成。（陳俊吉攝）

章廣成。（陳俊吉攝）

周興哲。（陳俊吉攝）

陳昊森。（陳俊吉攝）

她說，在拍攝《她們創業的那些鳥事》時，宥勝跟陳意涵的戲份較多，她與宥勝私下沒有交集、也不熟悉，「當時沒有感到不舒服，之前也沒有聽過這樣的事情」。林心如表示出道30年，沒有遇過性騷擾等事件，「我的界線很明確，工作就是工作，如果發生不舒服的事情，我都不會容忍，也勸誡大家如果當下遇到不舒服的事情，千萬不要放棄自己的權利，一定要勇敢說出來。」

林心如過去透露22歲拍攝《還珠格格》時，飾演爾康的周杰在拍吻戲時突然伸舌頭，讓她相當驚慌，今再被問到此事，她一改過去的態度，緩頰表示：「那時候沒有拍過吻戲，比較緊張」。

或許是因為聽聞宥勝性騷事件太過震驚，林心如在分享自身經驗時，說道「我太親密的戲很少，頂多床戲而已...」，發現自己說錯話後，大笑說「我講錯了啦，我要說的是頂多吻戲而已啦。我大部分都是點到為止，沒有太深入的，拍吻戲時我們都會漱口，以示對彼此的尊重，我目前沒有什麼太深刻的親密戲。」

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