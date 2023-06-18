62歲「民歌天后」鄭怡近年淡出演藝圈，她也斜槓賣起水餃，不過去年經營2年多的小吃店歇業，直播帶貨也暫停，但她每天仍不停動腦學習新事物，直言「人真的不能沒事做，退休生活並非天堂，要讓自己有活力被需要」。

鄭怡近日看新聞後有感而發，在臉書發文透露很多退休的人會去二度就業，認為人真的不能沒事做，並談及自己斜槓經驗，「不久前才將疫情期間做了兩年的直播暫停，我還是有做不完的事。小吃店收掉我們改為線上家庭手工製作，有時接訂單不分晝夜，朋友們的問題也需要回覆」。

而現62歲的鄭怡，除了演員斜槓，還會去上鉤織班、看電影首映、演唱會、舞台劇、認真寫文等，她也鼓勵大家不要退休就什麼事都不做，可以去做年輕時未完成的夢想，「每天不停動腦學習新事物，你的記憶力就不會下降，也避免阿茲海默症」。

鄭怡去年無預警宣告，和老公經營2年多的手工水餃店，11月30日收攤，感謝大家的支持，而她也透露因為租約到期，加上顧店太忙，想轉變方式做冷凍，才能有休息的時間，因此小吃店才會歇業。