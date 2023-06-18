2011年季後賽，紅雀內野手弗瑞斯（David Freese）大顯神威，幾乎是隻手遮天率領球隊奪下世界大賽冠軍，主演聯盟歷史上經典的「不死鳥傳說」，紅雀為了表彰弗瑞斯的英勇事蹟，將他選進球隊的名人堂，但弗瑞斯卻表示他會放棄入選，認為自己不配得到這份榮譽。

弗瑞斯發出聲明宣布：「紅雀和整座聖路易市始終在各方面支持著我，我永遠感謝能夠成為這支球團以及球迷的一部分，對於那些花時間投票的球迷，我深感遺憾，你們是我猶豫不決的原因，它也讓許多人感到頭痛。在投票之前我就已經開始在考慮了，我知道我為這支我從小生長的城市帶來很棒的回憶，包括拿下隊史第11座世界大賽冠軍，但這榮譽對我帶來的影響意義深遠。」

2011年世界大賽交手遊騎兵，前5戰打完紅雀陷入2勝3負落後，在G6更是只差一顆好球就遭到淘汰的情況下，弗瑞斯硬是敲出直擊右外野大牆的2分打點二壘安打追平戰局，更在延長賽中轟出再見全壘打，紅雀最終在G7搞定遊騎兵奪冠，系列賽中繳出打擊率3成48、1轟、7打點的弗瑞斯，順利入手世界大賽MVP。

紅雀總裁德威特三世（Bill DeWitt III）雖感到失望，但會尊重弗瑞斯的決定，並計劃利用其他方式表揚他。前洋基強打薛菲爾德（Gary Sheffield）之子、任職於美媒體育網站《Outkick》的小薛菲爾德（Gary Sheffield Jr.）也附和弗瑞斯的想法，「為球隊效力20年卻從未在季後賽證明自己，或是短時間爆發幫助球隊奪冠後沉寂下來，我覺得這兩種情況都值得進入球隊的名人堂。」