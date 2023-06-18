衛福部公布汐止某幼兒園幼童，委託部立台北醫院做尿液測試，有苯二氮平類（BZD）(苯二氮平)尿液檢測中「得出數值」，低於閾值200，卻被疑是管制藥物「殘留」，衛福部後宣布將檢體委外實驗室，以質譜儀確認試驗，部分縣市也提出，將提供公費檢驗。對此台大兒童急診科醫師曾偉杰表示，質譜儀檢驗非常靈敏，對醫療照顧而言甚至是「過度靈敏」，除非小孩有症狀，可以請熟悉的醫師來評估。

包括新北市等多個縣市在內，都表示會提供公費篩檢，若對結果有疑慮的家長可在做質譜儀確認。

台大醫院毒藥物鑑定暨檢驗中心醫師翁德怡，與台大兒少保護醫療中心／台大兒童急診科醫師曾偉杰共同以「我的小孩究竟需不需要『聽說是世界上最精確的毒藥物氣相層析質譜儀或液相層析質譜儀檢驗』？」在臉書發文。

以下爲臉書全文：

我們的建議： 如果小朋友有症狀，可以請平時最熟悉小朋友狀況的醫師做評估，相信經過這次的經驗，所有關心小朋友的醫師都可以做出對小朋友最好的判斷。

一個法醫毒物的案件是否能成立，必須包含三大要素：(1)正確的毒藥物分析檢驗(2)詳細的偵查 (3)臨床症狀。雖然「正確的毒藥物分析檢驗」在法醫毒物案件中至關重要，但也不是萬靈丹，因為：它無法回答所測得的毒藥物是什麼人，毒藥物是藉由什麼途徑進入人體的。所以(2)、(3)也缺一不可。因此，「新北幼兒園的案件」我們一定要給檢調單位充分的時間和空間來調查。

至於其他的小朋友，家長有懷疑的話可以請教最熟悉小朋友的醫師，如果沒有症狀的話，應該不用太擔心。質譜儀檢驗非常靈敏，對醫療照顧而言，甚至是過度靈敏的。譬如，小朋友用手碰到藥物，再把手放到嘴巴裡面(不是直接服藥)，質譜儀檢驗這種狀況的小朋友檢體，就可以檢測到該藥物。但這樣的暴露狀況， 對小朋友的健康，通常是不會有影響的。

「法醫毒物學分析檢驗」為什麼要做到如此靈敏？因為這項檢驗主要目的之一，是要搶救暴露在「照顧者使用／濫用藥物環境下的高風險小朋友」，這時，藥物對小朋友的影響無論是多麼微量、多麼間接，都是不好的。而這些小朋友他們所處環境的風險， 也是最最需要我們關注的。