生態豐富的台南山上花園水道博物館，近日發現超大型金福菇。（水道博物館提供／洪榮志台南傳真）

梅雨不僅為南部山區帶來水氣，也助長蕈菇的生長。生態豐富的台南山上花園水道博物館，連日來蕈菇大暴發，處處可見鬼傘、馬勃，甚至木耳等常見蕈菇。不過，工作人員近日還在園區發現罕見的超大型金福菇，蕈蓋長達25公分，甚至比成人的手掌還寬，令人嘖嘖稱奇。

館方表示，近日工作人員整理環境時，在園區內彌四郎圓環旁的樹旁，發現一叢白色物件，原本還以為是遊客遺失的衣服等物品，經走近一看，赫然發現是金福菇。由於金福菇比較罕見，2年前園區也曾驚鴻一瞥，去年一直沒有發現，今年再度現蹤，讓工作人員相當興奮。

館方說，金福菇又稱為「巨大口蘑菇」，常生長在具有腐爛木頭、雜草的環境中，菌蓋光滑平整。經過實地檢視，該叢金福菇蕈蓋平均長達25公分，高度超過30公分，體積龐大，與其他小型蕈菇相比，格外引人矚目。

鑑於食用野生菇蕈仍有一定的風險，因此館方除隨時派員巡查外，也呼籲民眾看見野菇時，最好只可用眼睛欣賞，不要採摘食用。