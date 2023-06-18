基隆市南榮國中由學生規畫跨校的交流活動，讓學生能夠跨校合作、相互學習。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為拓展學生學習視野與多元能力，基隆市南榮國中日前與彰化縣立鹿江國際中小學相互合作，進行兩校交流活動，透過相互的經驗分享及活動體驗，使學生感受到不同的實驗教育風景。

這項活動是由南榮國中學生自主安排三天兩夜的行程，在師長的陪伴下抵達彰化縣鹿江國際中小學，進行兩校師生的跨校交流活動，透過相互的經驗分享及活動體驗，使學生感受到不同的實驗教育風景。

這項活動自6月16日到18日舉行，南榮國中的學生們靈活運用雙語向鹿江國際中小學的師生們推廣基隆的美食與景點，更盛情邀約對方一同實地走訪基隆；在參訪尾聲，來到彰化必訪的二水觀光自行車道，由南榮國中尤四維校長領騎，帶領學生進行深度的文化巡禮，認識彰化縣八堡圳、鹿港天后宮、文武廟等重要地標，學生們更是化身觀光大使，在八卦山等知名景點運用自製的看板向遊客們介紹此地的文化特色。

基隆市教育處指出，這次交流活動從規畫到執行皆由學生主導，師長們則是從旁協助與陪伴，深刻體現學校適應與創造未來的核心價值。共同參與規畫的陳同學說，他一開始並不太會騎腳踏車，很擔心會拖累大家的進度，但因為同學們的鼓勵加上不斷的練習，最終能夠完成自己共同規畫的行程，真的很開心。

尤四維表示，為深化學校實驗教育理念並培養學生各項能力，希望校際交流活動，帶給學生更多的想像及見識，也透過團隊合作及規畫執行，強化學生的表達力與實踐力，讓南榮的學生完整體現實驗教育的初心。

基隆市政府教育處劉美蘭處長表示，與國際接軌一直是基隆市致力推廣的教育方向，透過實際的校際交流，不僅讓學生有了相互學習的機會，更是讓師長有了相互交流的管道。也非常感謝鹿江國際中小學的跨校合作，相信在雙方學校的努力，以及家長、學生的協力合作之下，一定會讓基隆學子在實驗教育的學習中，找到屬於自我的方向與未來。