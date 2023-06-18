行政院推動龍潭科學園區三期擴建計畫，幫助台積電等半導體先進產業製程落腳桃園，近期相關擴建案資訊公開上網，徵求民眾意見表達。民代認為，居民關心相關配套措施包含搬遷戶安置、學校拆遷及交通路網問題，甚至相關計畫還沒核定，周遭土地就已被炒作一輪，引發地方擔憂。

根據公開資料顯示，竹科整體土地租租率約9成左右，其中龍潭科學園區佔地超過106公頃，1、2期用地幾乎滿載更達99.06％，顯示北台灣產業用地面臨不足，這次的擴建計劃目標讓台灣半導體產業提升競爭力，同時透過產業群聚效應及研發能量技術創新帶動相關產業發展，預估平均年產值約6000至6500億元，提供約5900個就業機會。

公開資料中也說明，龍科3期擴建約150公頃，範圍涵蓋龍潭區八德里與聖德里，該區域多半為農業用地，涉及到計畫內區域人口數約3795人。為保障居民居住權益，依科學園區社區用地配售及讓售辦法，於基地東側規畫14.65公頃土地進行住宅安置等，並規畫完善設施用地。

市議員徐玉樹認為，龍潭現有住宅區不可能容納未來員工居住人口，且目前周邊聖亭路沒有龍科3期上下班已經非常壅塞，地方期盼在聖德里範圍內興辦都市計畫就近興建住宅區外，因應人口數的提升，未來規劃更完善的公共建設才能吸引其他的商業設施進駐。另外，龍科3期未來行程的產業鏈，包含員工、廠商每天可能有好幾萬人進出，現有道路沒辦法消化，若有輕軌計畫能從中壢直接接龍潭再到大溪，整體科學園區才能帶動周邊繁榮。

市議員張肇良則說，龍科3期擴建對地方發展絕對正向，但需有配套措施，除169戶居民需搬遷外德龍國小也要拆遷，建議住戶安置區域應該要先蓋，且竹科也要挹注資金協助德龍國小遷建後轉型實驗小學。另也有民眾擔憂目前農地並非農用，萬一之後被政府強制徵收，是否要繳交土地增值稅，且目前土地價格已經被炒作，要求未來政府也得訂定合理價格徵收。