外傳國民黨總統參選人、新北市長侯友宜將與前高雄市長韓國瑜合體，新北市議員葉元之今表示，侯跟韓可以盡快見面、愈早愈好，才有助於藍營基本盤鞏固，並建議大家明天看侯對台大學生直球對決的演講直播，相信他會有好的表現。

葉元之說，他對侯友宜民調拉高有信心，希望整合愈快愈好，侯跟韓可以盡快見面愈早愈好，畢竟現在基本盤還未完全回歸，侯16日跟前副總統連戰見面，很多深藍朋友都吃下定心丸，畢竟很多人質疑319槍擊案侯市長的立場，現在連戰都站出來都支持侯，這部分疑慮就會消除。

葉元之認為，韓國瑜部分也是一樣道理，韓粉如果看到韓跟侯同框，甚至一起互動展現團結氣勢，對於鞏固藍營基本盤有幫助，希望盡快鞏固基本盤再往中間靠，不過實際選戰策略還要由侯辦考量。

對於前立委蔡正元稱，侯跟林耕仁一樣被邊緣化，葉元之說，侯友宜5月17日才被徵召，難免會有磨合期，候選人質感也是一點一滴累積，所以明天侯到台大演講特別重要，他也注意到，侯在對政大演講，很多網路流傳影片移花接木，把他形塑為問A答B，建議大家明天全程看侯對台大演講的直播，相信他會有好的表現。