澎湖縣政府特別準備澎湖風味餐。（許逸民攝）

已退出民進黨和政壇多年的前縣長高植澎醫生，今天不但出席，還出任澎湖信賴台灣之友會榮譽理事長。（許逸民攝）

澎湖信賴台灣之友會今天上午成立。（許逸民攝）

澎湖信賴台灣之友會今天上午成立，千餘支持者出席。民進黨總統參選人賴清德大聲強調一定堅決維護台灣主權，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，經濟方面則鼓勵廠商根留臺灣，且已經推動台商回台投資方案。未來當選後，將建設澎湖為低碳示範城市，帶動澎湖觀光。

而已退出民進黨和政壇多年的前縣長高植澎醫生，今天不但出席，還出任澎湖信賴台灣之友會榮譽理事長。

民進黨總統參選人賴清德後援組織「信賴之友會」列車今開抵澎湖，在西衛社區活動中心成立第一個離島分會，醫師辛伊堯擔任會長，前縣長高植澎出任榮譽會長。

賴清德說，未來執政四大方針「拚經濟、護民主、強國防、保和平」，並勾勒澎湖未來發展藍圖，配合國家2050淨零轉型 政策，建設澎湖成為低碳示範城市，利用海底電纜來往供電，發展太陽能、潮汐、風力發電綠能，供應澎湖全島，交通工具全用電動車，讓澎湖發展觀光產業。

澎湖信賴台灣之友會，由澎湖縣長陳光復與縣黨部主委顏家康，負責組建運作，澎湖綠營政要齊聚一堂，包括立委楊曜、縣長陳光復、南部服務中心副執行長陳慧玲、馬公市長黃健忠、議員呂黃春金、蘇育德、蔡清續等都到場。

賴清德隨後轉往澎湖開台天后宮，並大啖澎湖仙人掌冰。澎湖縣政府也特別準備澎湖風味餐，包括大蛤包飯、花枝丸、月亮蝦餅、石鉅肉粽、花枝漿油條及小管麵線等。