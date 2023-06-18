媒體人于美人以無黨籍參戰台北市第五選區（中正、萬華）立委，她先前曾在台北市前副市長黃珊珊角逐台北市長時站台，黃珊珊18日也現身力挺。黃珊珊表示，台北市長選戰後，幾次慫恿于美人選舉，今日則是以好友身份出席。于美人則直言，目前並無和民眾黨密切合作的規劃。

于美人以無黨籍身份出戰中正、萬華立委，民進黨徵召台北市議員吳沛憶，國民黨則角逐者眾多，包含台北市議員鍾小平、應曉薇和郭昭巖，目前尚未確定初選結果。

于美人今日舉行萬中選一奉茶所開幕小聚，黃珊珊也現身力挺，她指出，希望好人能為民服務，讓政治環境更加乾淨。去年台北市長選戰結束後，幾次與于美人見面，都慫恿于參選。

于美人強調，希望大家不再被顏色綑綁，選舉除政黨算計外，世間還有「友情」，參選就是希望政治不要再有太多肅殺，要有正義的堅持，不因選舉變成敵人。

黃珊珊身穿代表民眾黨主席柯文哲的「KP」衣服，也令外界猜想是否是代表民眾黨前來支持。于美人坦言，有考慮到民眾黨尚不確定是否會在中正、萬華提名，因此和黃珊珊說，「你方便的話就來，那你有為難之處就不用勉強。」黃珊珊以朋友身份，排除困難前來，十分感動，但目前沒有和民眾黨密切合作的規劃。

黃珊珊則說，「我是他的好朋友，朋友是永遠的。」每個人都有選舉的權利，每個人都有朋友。