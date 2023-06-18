中信兄弟「美美」鄭浩均連2場繳出優質先發，昨天前4局沒被敲任何安打，投完6局就飆出9K，可惜7局續投太想飆K導致控球不理想，但撇除7局狀況外，他自評近況都很不錯，笑著說：「前幾場運氣可能沒那麼好，都打到沒人的地方，可能最近我有多說好話，讓運氣好一點，打出去的球都打到有人守備的地方。」

鄭浩均在5月底、6月初連2場先發都投不滿5局並承擔敗投，但近2戰表現回穩，都繳出6局優質先發，他透露，最主要是有改變投球策略，加上心態上也做了些調整，「武器庫裡還有很多球還沒用過，昨天就把曲球跟指叉球拿來當主要武器，提升這些球種三振率。」

昨天6局投完鄭浩均用球數僅84球，很有機會改寫加入中職後單場最長投球局數，可惜太想三振打者導致控球不穩，在第7局連續投出2次四壞球保送後被換下場。「有點太衝動、太想趕快拿下出局數，結果卻出現反效果。」

退場後鄭浩均全力幫謝榮豪加油，看到最後他連飆2K，化解1出局二、三壘有人的失分危機，讓美美激動地連續「出拳」慶賀，「下來時發現自己1個出局數都沒抓到，所以就一直幫他加油，希望他可以守住，第3個出局數抓下來真的嗨爆，真的很想上去抱他一下，只能在旁邊慶祝，舉一次手可能沒辦法釋放在場邊看的情緒，所以就多揮幾次拳頭。」

經過一晚沉澱後，鄭浩均認為自己必須要更沈穩，「回過頭來想會覺得自己當下怎麼沒有沈住氣，在第1個保送後就趕快回穩。」他透露，投手教練王建民喊暫停時也提醒他幾個投球重點，要向前幾局的表現一樣，但他仍因太想飆K導致太急躁，必須要改善。