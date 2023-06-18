再過4天即將迎來6月22日端午節，小孟老師在臉書上分享端午節前後需留意破財危機的前3名星座，依序是水瓶座、巨蟹座、雙魚座，其中第1名的水瓶座投資不可過於聽信他人言語及過於貪心，以免損失慘重。

▍第3名：雙魚座：切勿借錢、不宜創業

雙魚座近期受到土逆影響，在端午節前後若有人前來借錢，對方會利用動聽的話語來說服，需小心被借走的錢將有去無回。另外，在6月份也切勿創業，若野心太大並且沒有適當規劃，不僅容易金錢套牢還會揹上債務，如要創業可等待9月後時機較佳。

▍第2名：巨蟹座：突然破財、財來財去

巨蟹座在端午節前後需注意會有突發破財危機，例如，手機耗損，交通罰單，帳單支出等。另外，近期也不宜前往海邊，恐造成沖煞。

▍第1名：水瓶座：投資失利、資金套牢

水瓶座在端午節前後，若想投資股票與基金的朋友，不可過度貪心眷戀投資市場，否則將容易賠錢。另外，也需小心投資小人，切勿聽信他人言語以免導致破財。