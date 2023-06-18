前國安局長陳明通日前稱，林智堅論文抄襲案是「世紀大冤案」，對此，余正煌傳出考慮對陳明通提告，屆時再傳林智堅出庭作證。余正煌友人滿志剛認為，「原以為電影散場了沒想到有人搶當續集主角」、「賴清德清理戰場目標破功」！

台大教評會日前做出對陳明通不予解聘的決定，陳明通於17日委託律師發聲明表示，對於台大不予解聘的決定，深感欣慰；而身為林智堅的論文指導教授，會努力平反這件「世紀大冤案」，還給林智堅公道與清白。

對此，余正煌的好友滿志剛今（18）日在臉書轉述余正煌說法，考慮近期將提告 陳明通，屆時再傳林智堅出庭做證人。

滿志剛臉書寫道，難怪林智堅有壓力不能大庭廣眾下道歉，原來有其他人想繼續玩。他轉述余正煌的說法稱，「既然通師退休後無聊，那就上法院說清楚吧！智堅別以為和解後就沒事了，要怪就怪你的恩師不讓你下車。」

滿志剛最後還強調，「你叫我不相信台大相信你？」「原以為電影散場了沒想到有人搶當續集主角」、「賴清德清理戰場目標破功」！