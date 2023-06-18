大學招聯會決定114學年起分科測驗加考數學乙，那國文科及英文科何時納入？教育部高教司專門委員周弘偉今天表示，分科測驗加考國文、英文不是不行，教育部也有3個方案在研究，但都遇到一些困難，各界可以提出建議，教育部會納入考量。

全國高級中等學校教育產業工會與台北市高中學生家長會聯合會今天共同辦理「全國高級中學教育交流研討會-北北基桃場」，北北基桃等地的家長團體出席，提出教育方面的建議。

基隆市家長聯合會總會長黃忠賢表示，分發入學同時採計學測及分科測驗成績，學測考不好的人失去很多入學機會，因此他建議分科測驗要多考幾科，讓考生有重新再來一次的機會。

現在分科測驗考數學甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民與社會等7科，台北市高中學生家長會聯合會總會長許麗吉說，家長期待分科測驗可以加考國文、英文及數學乙等3科。

去年分發入學發生「低分高就」的現象，台北市家長協會理事長胡語姍則說，以前分科測驗主要是菁英高中學生在考，但今年連社區高中都有一半的考生參加，整個升學制度往分科測驗傾斜。她認為，參加申請入學要準備學習歷程檔案，對考生來說太麻煩，考分科測驗的CP值（性價比）顯然比較高。

周弘偉回應，招聯會已經宣布從114學年起分科測驗加考數學乙，而國文、英文兩科也不是不能加考，而事實上，教育部目前有三個方案正在研究，但目前都遇到困難。

周弘偉指出，第一個方案是挑著考，譬如國文科三下有4門選修科目，分科測驗只挑其中2門的內容來考，但這會產生一個問題，所有學校都會僅開這2門選修課，其他2科被忽略。

至於第二個方案則是高三下的4門選修科目挑2科讓考生選考，但這在執行時會有一個技術問題，就是將這2科試題難易度等化不是件容易的事。至於第三種方案則是考高中第一至第五學期的內容，也就是分科測驗國文及英文考科的考試範圍跟學測一模一樣。

周弘偉指出，目前教育部研擬的三種方案都遇到困難，如果各界有更好的想法，可以提供給教育部，教育部會納入考量。

對於今年有許多考生棄申請入學轉進分發入學，周弘偉說，考生應根據自己的興趣選擇適合的升學管道，許多今年考生今年棄申請入學轉考分科測驗，是不是一定比較好，很難說。