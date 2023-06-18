烏克蘭美女「林佳娜」（Tatiana Lin）來台定居生活，與大馬男星祖雄公開認愛後，兩人時常在社群上曬出甜蜜互動的「閃光彈」，閃瞎粉絲的雙眼。而今(18日)，佳娜在IG上分享影片，畫面中可見祖雄單膝下跪對著佳娜求婚的模樣，讓佳娜感動得馬上點頭答應。

佳娜除了經營自己的Youtube頻道，也是綜藝節目的常客，人氣不俗。而她2年前與大馬男星祖雄公開認愛後，佳娜也相當大膽的和網友們一一分享兩人相處的點點滴滴，除了自曝兩人是從P友轉正，也曾分享過她向祖雄示愛的過程，兩人的甜蜜日常，不僅讓粉絲們看的粉紅泡泡滿滿，也紛紛敲碗期待兩人的戀情何時會步向下一個階段。

而今佳娜在IG上一連分享多則限時動態，其畫面中可見到，佳娜與一群友人正玩著遊戲，祖雄便突然拿出戒指單膝下跪向佳娜求婚，而身旁的友人也拿出寫著「佳娜嫁給我」的牌子以及紅色花束，場景十分浪漫，佳娜更是滿臉不敢置信地摀住臉頰，看似情緒十分激動，隨後也點頭答應祖雄的求婚。

事實上，佳娜與祖雄因節目《WTO姊妹會》相識，2人原先僅限肉體上的關係，後來越來越有好感，發現對方真誠及可愛的一面後，才更進一步決定交往，並等到感情相對穩定後，才向大眾公開，且交往後時常透過社群和網友分享兩人戀愛中的點滴，也吸引不少粉絲爭相前來朝聖這對情侶的逗趣互動。