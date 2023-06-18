73歲簡錦華是台北市最年長的市長獎得主，她實現「活到老、學到老」精神，每天從石碇搭公車到南華高中上課，即使往返學校要花3小時，但高中3年來從不缺課，更取得班排前3名的好成績，未來將就讀東南科技大學休閒事業管理系，成為大一新鮮人。

台北市長蔣萬安18日為台北市立大學、特教學校、公私立高職及國小學生頒發市長獎，他以蘋果公司創辦人賈伯斯名言「Stay hungry Stay foolish」告訴畢業生，未來升學或就業挫折無可避免，鼓勵大家保持對生活的熱愛，更要以「求知若飢，虛懷若愚」精神面對挑戰，也祝福同學將過去所學發揮得淋漓盡致。

高中市長獎得主簡錦華今年73歲，早年家境不佳僅讀到國中畢業，平時在新北市石碇高中擔任工友，但看見高中生努力讀書模樣，重拾繼續升學想法，得知南華高中提供早上8點到中午12點觀光科課程，便決定入學。

簡錦華每日凌晨4、5時起床溫書，再從石碇搭公車到學校上課，即使往返學校時間高達3小時，卻從不缺課。她分享，平時除了上課，還跟同學一起到公館、大稻埕等處實際訪問，了解當地產業生態、擬定旅遊規畫等，相當充實。

簡錦華說，身邊同學最喜歡喊她大姐，平時彼此互相幫助，導師也時常關心同學，並鼓勵他們勇於嘗試，她在校園過得相當快樂，也感受到自由與包容氛圍。父親曾告訴她，適時放鬆牛的牽繩會讓牠快樂、自由，這句話完全體現她的高中生活。

如今完成高中3年學業，簡錦華期許未來讀大學一樣3年不缺課，並要持續攻讀碩、博班，透過學習觀光相關學科知識，持續增廣見聞，得知書本學不到的知識。

教育局表示，111學年度榮獲市長獎的台北市立大學、特教學校、公私立高職學生共計507位、國小學生1095位，獲獎同學求學努力不懈、認真勤學、樂觀進取，更在學業、才藝或服務學習有突出表現，是其他同學的楷模。