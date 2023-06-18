台南市登革熱疫情燒不停，防治中心也持續進行戶內化學防治作業。（登革熱防治中心提供／洪榮志台南傳真）

台南市登革熱疫情燒不停，今天下午經疾管署檢驗又新增3例確診，目前累積病例為14例。登革熱防治中心表示，雖然新增病例有2例住在東區，但因住家鄰近仁德高風險區，仍屬於此波疫情範圍；也因此，截至目前為止，所有的疫情調查結果，均與仁德高風險區有關聯，並無向外擴散的跡象。

防治中心指出，今日確診的3例中，有2例居住東區、1例居住於仁德區，分別為54、47歲兄弟及50歲女性。其中，54、47歲兄弟為登革熱防治中心擴大採血發現；50歲女性為診所通報確診。

由於這3例均屬早期發現，同住者目前均無疑似症狀，防治中心也已立即派員前往居住地，進行戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除、病媒蚊密度調查等工作，還進行附近住戶健康監視，以及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，希望能夠阻斷社區傳播鏈。

防治中心還說，為能持續找出潛在病例，除仁德區仁和里設立的擴大採檢站（二空新城A區A3棟管理室-和愛街13號）服務到今晚8點外，從明天起至6月21日，採血站還將移至成功里活動中心（台南市仁德區成功里保華路245號），提供市民採血檢驗服務，服務時間為早上8點30分至11點30分、下午2點至晚上8點。

登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲，有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，、東區東智里活動史的市民，應盡速主動接受篩檢，參加篩檢者將致贈電蚊拍1支，讓民眾除清除孳生源外，也可有效殺滅成蚊。

今天防治中心還在仁德區成功里孳清459戶，其中陽性戶5戶，還發現185個積水容器，查獲11個陽性容器，都已清除或投藥；更衛教485人，並現場開立5張舉發單。