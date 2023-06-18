桃園開辦新住民生活適應班，並加入「新住民輔導員」一起陪伴學員。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

截至4月底，桃園市新住民人口數已達6萬5631人， 為協助新住民更快速適應本地生活，桃園市政府社會局今年度在桃園市7個行政區辦理「新住民生活適應輔導班」系列課程，並且首次加入「新住民輔導員」一起陪伴學員，課程內容包括福利資源認識、就業權益、人身安全、子女教養及家庭關係等多元主題，幫助初入境的新住民朋友們認識桃園在地資源。

桃園開辦新住民生活適應班，並加入「新住民輔導員」一起陪伴學員。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園開辦新住民生活適應班，並加入「新住民輔導員」一起陪伴學員。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

新住民輔導員培訓課程今首開辦，由來台多年的新住民接受關懷訪視培訓，安排會談技巧、紀錄撰寫及工作倫理等課程，加強關懷訪視、跨文化理解溝通等知能，並透過課程、電訪和舉辦家庭日等多重輔導機制，陪伴學員及家屬學習，並於課程結束後持續關懷學員生活，讓初來乍到的新住民能「安心居桃」。

桃園開辦新住民生活適應班，並加入「新住民輔導員」一起陪伴學員。(社會局提供／蔡依珍桃園傳真)

新住民生活適應輔導班於7月至8月間開課，課程時數可用於國籍歸化認證時數。7月開課為桃園班及龜山班；8月開課有中壢班、大園班、龍潭班、楊梅班及八德班等，更多詳細資訊可洽詢0961-555444或至「桃園市112年度新住民生活適應輔導班」FB粉絲專頁查詢課程訊息及填寫線上報名資料。