烏石漁港為漁業署第一件BOT＋OT案，連大烏石港渡假村公司投入逾40億元建設帶動當地休閒產業，且協助代管維護部分漁港環境，獲得「公私協力獎」。（吳佩蓉攝）

卻傳出有多達30餘艘閒置漁船早已破爛不堪仍霸佔南方澳漁港，影響漁民和漁船的進出，嚴重破壞漁港的美觀。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有漁港米其林之稱的「金鑑漁港」評鑑，漁業署15日公布得獎名單，宜蘭縣南方澳漁港及烏石漁港雙獲入選，另在特別獎項中，南方澳漁港不僅獲得「秘密客嚴選獎」，更獲得三星級金艦漁港的肯定。但卻傳出有多達30餘艘閒置漁船早已破爛不堪仍霸佔港區，影響漁民和漁船的進出，嚴重破壞漁港的美觀。

漁業署舉辦評鑑活動迄今已邁入第3屆，效仿米其林旅遊指南，選拔出台灣最具特色漁港，成為國人休閒、親海、食魚教育的場域。此屆由宜蘭縣南方澳漁港、烏石漁港、台中市梧棲漁港、金門縣新湖漁港、高雄市彌陀漁港、新北市澳底漁港等10處漁港獲得三星級漁港榮耀。

其中特優漁港部分，南方澳漁港落實每日巡查清潔制度及第一拍賣市場殺、賣分離，獲得「秘密客嚴選獎」；烏石漁港為漁業署第一件BOT＋OT案，連大烏石港渡假村公司投入逾40億元建設帶動當地休閒產業，且協助代管維護部分漁港環境，獲得「公私協力獎」。

烏石漁港為漁業署第一件BOT＋OT案，連大烏石港渡假村公司投入逾40億元建設帶動當地休閒產業，且協助代管維護部分漁港環境，獲得「公私協力獎」。（吳佩蓉攝）

南方澳漁港落實每日巡查清潔制度及第一拍賣市場殺、賣分離，獲得「秘密客嚴選獎」。（吳佩蓉攝）

但近日傳出南方澳漁港內，有遭廢棄或因觸犯走私罪而被禁航的漁船，大大小小多達30餘艘，很多早已破爛不堪卻仍霸佔港區，尤其在南方澳的第一漁港和第二漁港碼頭邊，船隻問題嚴重影響到當地漁民的生活與安全，若是發生火災等意外，後果不堪設想。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍指出，漁民向漁會反映，漁會都會統計老舊漁船並建檔，定期理事會也都會向中央提出此案，但都石沉大海，呼籲政府及漁業署重視廢棄船隻的問題，不然若沒解決問題，發生任何意外，漁業署的人都要下台以示負責。

縣府海洋及漁業發展所所長林芳民表示，雖然漁業署近幾年未編列老舊漁船收購預算，但因此計畫為全國性，縣府持續按照相關規定辦理向中央爭取經費中，也定期至漁港做清查，注意船隻久未出港情況；最近2、3年就有處理過2艘停太久船艙進水的船隻，故請漁民不用過度擔心。