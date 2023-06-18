管志瑋在和眾多年輕人做財務諮詢時，發現開始「擁有人生選擇權」的第一個里程碑，是非常關鍵的財務進階分水嶺，代表你可以有充分的思考和準備，進入到人生不同的階段。例如：結婚、換工作、買車買房、甚至是創業等不同階段性的目標，開始覺得自己握有人生的方向盤，也對自己更有自信和底氣。因此他認為第一步要去確認自己「擁有人生選擇權」的理財目標並將其量化。

確認好自己的理財目標後，接下來就是「記帳」，管志瑋認為記帳是幫新鮮人掌握現金流的關鍵、更是實現理財目標的通道。但很多人覺得記帳很麻煩、不易執行，他建議可在手機下載記帳APP，每花一筆錢就隨手立刻記下來，長期下來能定調個人收入、釐清想要、必要、需要的花費，最後再導向合理的支出配置，也就是符合「631法則」：60％開銷、30％儲蓄、10％保費的比例。

確認收支現況與現金流量後，可視達成理財目標的時間，以及個人的風險承受度選擇適合的金融工具。以保險為例，例如小資族打算6年後出國遊學，不想有任何風險，可以選擇台幣分紅保單，繳6年後累積一筆資金且沒有匯率風險；如果是10年後想買房、準備頭期款，能接受部分波動，就可以部分配置美元計價的分紅保單，投入的時間長、效益較高，但難免有匯率影響。用以終為始的方式，就理財目標的金額、準備期與個人風險承受度，來做多元彈性的配置。

他也建議，新鮮人在準備理財目標時，應先累積3～6個月的生活費作為緊急預備金，因應不時之需。另外也要注意突發的意外與未知的疾病，輕則造成中斷收入，重則需要請他人照顧，會打亂新鮮人的原有佈局，建議可先規畫實支實付型住院醫療險或是定期型的重大傷病險，以相對精省、合理的保費，拉高保障的槓桿，填補高額的醫療費用，將風險轉嫁給保險公司，無需擔心意外疾病造成收入中斷。