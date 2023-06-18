改裝車噪音擾民，桃園6月啟動「靜桃專案」，環警經監聯合大執法，落實馬上抓、馬上測、馬上罰，半個月來告發177件、開罰近40萬，取締成效為過去的2.55倍，陳情檢舉也下降11.5％，有效嚇阻降噪，民眾有感，連外縣市也來取經。

桃園市217.2萬輛登記有案的車，包括汽車85.2萬輛、機車132萬輛，因屬移動汙染源，會跨區域使用，常因不當改裝、不當操駕或機械老化而噪音超標擾寧，陳情檢舉逐年攀升，去年有2741件檢舉，但因車輛不定時不定點使用行駛，稽查取締不易，桃園13區議員不分黨派，都稱自己轄區是「飆車天堂」。

為解決改裝車引發的飆車、噪音問題，桃市府環保局、警察局、經濟發展局6月起跨局處聯合執行「靜桃計畫」大執法，針對全市50處車輛噪音陳情熱點路段及120家改裝車行加強列管稽查，並透過4大管制措施遏止改裝噪音車。

「環警聯合稽查攔檢」頻率從每周3次增加到6次，時間也從22點延長至23點，取締成效為專案執行前的2.55倍。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「環警聯合稽查攔檢」頻率從每周3次增加到6次，時間也從22點延長至23點，取締成效為專案執行前的2.55倍。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「環警聯合稽查攔檢」頻率從每周3次增加到6次，時間也從22點延長至23點，針對50處熱點加強取締，警察局攔查車輛、環保局原地檢測噪音，違規超標當場開罰1800至3600元，同時限期改善時間從28天縮減到14天，督促車主盡快改正，未改善則按次加重累罰，3個月未完成最高可罰2萬5200元，上路半月順利攔檢348車、告發177件，告發率50.9％，取締成效為專案執行前的2.55倍。

聲音照相科技執法。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

另陳情熱點也於22點至凌晨6點放置「聲音照相科技執法設備」，包含噪音計、風速計、魚眼攝影機、車牌辨識攝影機等，偵測到噪音分貝超標直接拍照告發，今年1至6月告發取締337件，已是去年全年272件的1.24倍，今年也將再增購30組設備，目標明年達到每區配3組聲音照相科技執法。

「檢舉移送通知到檢」則持續開放民眾檢舉，對比5月有434件檢舉量，靜桃專案半個月降到192件，下降11.5％，但警察移送3266件，通知到檢1323件，移送件數成長6.89倍，民眾對「靜桃」都很有感。

桃市府也在「改裝源頭查核輔導」，提醒車主選用原廠或認證的排氣管，也要求車行僅能提供車輛合法零件更換及維修，目前查核輔導65家，另有一間現場查獲30輛改裝車，後續辦理通知到檢。