日前轟動一時的江西技術學校學生在在食堂吃出疑似「鼠頭」異物，經發圖文上網後引爆爭議，原先官方組織2 次調查皆稱該異物是「鸭脖」而非「鼠頭」，遭外界譏為「指鼠為鴨」，最後省政府多個部門成立聯合調查組進行調查，最終確定該異物為「鼠頭」。《央視新聞》並稱，涉事食堂的食品經營許可證已因此案被吊銷。

《央視》新聞報導，由江西省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組日公布「江西工業職業技術學院6·1食品安全事件」調查結果指出，在該校食堂用餐學生發現疑似「鼠頭」異物，事發當日已被食堂工作人員丟棄。不過，動物專家根據學生所拍現場照片和片段進行辨識，判定異物為老鼠類囓齒動物的頭部。

調查組表示，南昌高新區市場監督管理局昌東分局、江西工業職業技術學院未認真調查取證，發布「異物為鴨脖」結論是錯誤的。

依據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例，南昌市市場監督管理局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，處罰涉事企業和法定代表人；將依法依規嚴肅處理江西工業職業技術學院、南昌高新區市場監督管理局昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人，並在全省開展食品安全專項整治。

根據通報，將對涉事企業和法定代表人嚴厲處罰，承包該校食綢的是深圳中快餐飲集團有限公司控股，是一家集高校、中學、醫院、企事業單位及寫字樓供餐業務為一體的專業團餐綜合服務商。此外，2021年11月，江西工職院曾被曝光青山湖校區食堂清潔間內出現老鼠。

江西工業職業技術學院流傳出的影片顯示，涉事學生跟食堂工作人員表示，自己在餐點中吃出了老鼠頭，「這是老鼠啊，老鼠的牙齒，看得出來不？」不過工作人員不以為然，堅稱是鴨肉，「你說這哪來的老鼠嘛？」而影片曝光後，網民紛紛表示震驚及噁心，冀當局嚴查嚴懲。

上周該校餐飲公司南昌市菁禾餐飲工作人員表示，已看到有關影片，會調查核實處理。翌日晚上，江西工業職業技術學院發布通報稱，學生本人已確認異物為「鴨脖」並作出澄清。周日，南昌市市場監督管理局工作人員稱，經送檢核實，異物確為鴨脖。另外，當局對該校菜品的留樣進行檢測，將於3至5天專業比對後並公佈結果。

事件爭議不斷，雖然官方表示是鴨脖，但大量網民仍然懷疑，認為圖片怎麼看都像鼠頭，「鴨脖怎麼長了牙」、「指鼠為鴨」，甚至有網民做出對比圖，顯示「鴨脖」與老鼠的相似度。