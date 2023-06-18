有些人擁有「犧牲奉獻」的精神，總是過度在乎別人，而忽略了自己。大陸命理網站「星座上上簽」分享，巨蟹座、天秤座和雙魚座經常忽略自己的感受，而把其他人的需求擺在第一順位，對他們來說，帶給別人溫暖和感動，是生命中最重要的事情之一。

▎巨蟹座

巨蟹座善良、熱情、懂得關心他人，且在乎每個人的情感需求，經常給予身邊的人溫暖，對於巨蟹座來說，愛和關心是最重要的，因此他們總是把自己的需求放到最後，優先考慮別人的需求，無論在工作或生活中，都會主動替別人解決問題。

▎天秤座

天秤座善於感知他人的情感需求，並以友善、熱情的方式和大家相處，他們擅長聆聽別人的意見、理解別人的感受，並能給予適當的建議與支持，無論在工作或是生活中，天秤座都表現出很高的熱情與責任感，願意為了別人盡力而為，是朋友、同事和家人眼中不可或缺的存在。

▎雙魚座

雙魚座極具同理心，且注重人際關係、尊重他人的獨立性與意見，不但能傾聽對方的心聲與想法，還能給予適當的建議與支持，並以積極的行為替對方解決問題，因此有不少人將雙魚座視作心靈導師，總是帶給人們溫暖與感動，成為眾人心目中珍貴的存在。