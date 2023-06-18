楊惠絜暌違1年推出新歌。（音圓唱片提供）

台語歌壇「漂亮寶貝」楊惠絜暌違1年推出新歌〈蘋果人生〉，她近日在臉書粉絲頁po文，分享該曲唱作靈感，原來是來自她先生經營的有機肥生意，「我們家老爺經營有機肥的生意，常常往返梨山，幫助果農種植蜜蘋果，給了我一個靈感」；提到台灣梨山種植出世界聞名的蜜蘋果，而這一顆蘋果長成有多不易？除了有機肥料外，更有著日照、海拔，經緯度、氣候，「或許還必須有山風的吹拂，以及適當的溫度及濕度，所以要孕育一顆蜜蘋果是多麼的不容易！」

楊惠絜感嘆：「蜜蘋果的養成，就像我們之所以為人，可能得經過千年的輪迴和修持，才能得到人身，所以我們是不是更要珍惜難得的人生，常懷感恩，朝向正面，讓自己活成鮮甜回甘人的蜜蘋果，才不枉費上天和父母給予我們的人生！」

有趣的是，楊惠絜這則po文的美美造型，居然被粉絲讚為「台語戴佩妮」，她身穿蘋果綠帥氣褲裝，頭紮辮子頭的新造型，被誇讚像金曲歌后戴佩妮，甚至有粉絲以為自己錯頻，「乍看以為點到戴佩妮的粉絲頁」，還有粉絲附議「老師妳半夜三更po文，害我嚇一跳，以為走錯棚，是有沒有那麼像戴佩妮啊？」但楊惠絜說：「Penny比我漂亮又有智慧多了！我也很喜歡戴佩妮的音樂！」