澎湖七美島的南滬港，今早出現1頭身長150公分的小虎鯨，因為不時發出嗚嗚鳴聲而惹人注意發現。經澎湖縣政府農漁局生態保育科和海保署保育人員會同趕往後，在下午以借用漁船引導出港。

澎湖縣政府農漁局秘書張宏安表示，下午2時許，經保育人員租用當地漁船引導下，小虎鯨在出港口600公尺後，即下潛游走。目前有請當地岸巡人員多留意，看是否還有再誤闖港區。

七美以雙心石滬浪漫愛情島聞名，而南滬港是七美島主要對外海運交通門戶。值此旅遊旺季，每日登島人數都在3000人次以上，因此每日都有數十快艇來回穿梭，載送一船船遊客登島離島。

但今天清晨5時許，有民眾意外發現，港區有頭小型鯨豚現身在港內迴游，雖有漁民企圖餵食新鮮雜魚，但鯨豚都不被吸引，甚至刻意拍擊海面發出聲響，也是沒有反應，加上擔心快艇進出頻繁且在港區奔馳，會傷及鯨豚安全，而通報保育機關。

澎湖海洋生物研究中心根據畫面初步研判是小虎鯨，是澎湖少見物種，懷疑應是身體出現異狀。因此保育人員緊急趕往七美，將小虎鯨引導出港。只是虎鯨為群聚性動物，小虎鯨卻迷失如港，後續存活恐怕是問題。