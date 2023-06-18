隨著疫情解封，包括飛鏢酒吧、水煙館等新興娛樂產業的生意也逐漸復甦，這類「夜店」的商業登記經常為「餐飲業」，且隱身在住宅區內，夜間卻特別熱鬧，妨害民眾安寧，台中市議員陳文政呼籲市府應修法，還給民眾安靜且安全的生活空間。台中市府經發局表示，未來將加強稽查並研擬國內外管理方式，找出因應對策。

陳文政表示，不論是水煙館、飛鏢酒吧或一些小型夜店，多是以銷售產品的項目「餐大於酒」為原則，藉由餐酒館名義，在營業登記上登記為「餐飲業」，且藏身在住宅區內、甚至是學校周邊，店內卻提供酒精類飲品、營業時間也常常到深夜，發出的噪音常影響民眾正常生活。

陳文政強調，這些新興的娛樂產業雖販售酒精類商品，但只要店內設備包括鍋具、爐台、抽油煙機等，就能以「餐大於酒」的名義登記為餐飲業，並在住宅區內開設營業，他日前就接獲民眾陳情，指此類店家營業至半夜，其顧客酒後喧譁、發出噪音，嚴重妨害安寧，甚至有人必須求助身心科。

陳文政說，12年前阿拉夜店發生大火，當時市府修訂《台中市休閒娛樂服務業管理自治條例》，但現在新興娛樂產業已非當初規範的網咖、電子遊藝場等，反而是水煙館、飛鏢酒吧及撲克牌餐廳相當熱門，顯示當初的法令已過時，應檢討修正。

經發局指出，根據經濟部的解釋，新興娛樂行業已增列「夜店」項目，但有感於商業行為不斷創新，市府會協調環保、都發、消防等單位針對此類新興娛樂產業加以規範，並將列入稽查，也會蒐集相關案例並探討國內外法令，研擬相關管理辦法。