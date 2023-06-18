近期「Me Too」事件持續延燒，不少人紛紛勇於發聲，坦言此前遭遇到的性騷擾事件。其中，知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航日前便在直播中透露，在節目上被性感YouTuber蕾菈強親的事件。對此，蕾菈今(18日)在臉書上道歉了。

「亞洲統神」張嘉航日前在直播中提及近期關於性騷擾事件的時事話題，透露自己3年前在節目中的投票環節，被蕾菈抱住手並強吻臉頰時的心聲，認為當時自己其實有感覺到不舒服，但也相當大度的委婉指出：「好好錄個節目，幹嘛跟我有肢體接觸。」

對此，蕾菈今日在臉書上發文，寫下：「對於三年前在節目上親吻『亞洲統神 - 張嘉航』臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉。」向對方致歉，並指出自己因時間久遠，有些事情已經不太清楚，「只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐一時意亂情迷。」才會有此舉動。並在文末中強調：「日後會盡可能遠離「亞洲統神 - 張嘉航」及其親屬，避免造成任何騷擾。」

據了解，蕾菈親張嘉航的事件當年也在社群論壇《Dcard》上引發網友討論。對此，蕾菈當時截圖相關內容，並且轉發在限時動態上，並寫下：「簡單澄清一下，這是去年的節目，當時並沒有男友。」且強調行為動作都是節目效果。不過此次道歉文PO出後，底下留言區有網友曬出蕾菈限時動態的相關圖文，不買單她的說法，認為：「最上面三行其實可以，其他的就多了」、「感覺如果性別對換，這種道歉文一定會被罵。」

張嘉航節目上被蕾菈強親臉頰，他對此坦言不舒服。（影片取自Bu Bu YouTube，如被移除請見諒。）

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