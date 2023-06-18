「哈囉，你誤會佛系了！」曾任佛光山開山祖師星雲大師的隨侍翻譯，現任佛光山人間佛教研究院副院長及佛光大辭典英譯總召集人的妙光法師，善於以年輕人熟悉的語彙及表達方式溝通，6 月17日在佛光山惠中寺未來與希望系列講座，以此為題，解開大眾對「佛系」一詞的誤解，傳達佛教的生活化、平易近人與智慧。現場與網路同步聆聽達11546人次。

妙光法師（右）在佛光山中區總住持陪同下，進入講座現場，受到聽眾熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）

近年來的流行語「佛系」，代表「都可以、無所謂、不作為」的貶義詞，源自於2014年日本non-no雜誌出現的「佛系男子」，意指年輕男性面對經濟衰退、求職困難、人際關係越來越複雜時，開始採取消極、被動的生活觀，喜歡獨處、按自己的步調行動，不顧慮周遭的生活態度，導致世人對「佛系」產生很大的誤會。

在做生命抉擇、自我探索時，如何做出正確的決定？妙光法師引用星雲大師的文章〈弱者！ 你的名字叫「和尚」〉說明，在道德責任範圍內，做該做的事，而不是想做的事，而且對的事就應該要堅持。

現場座無虛席，大眾專注聆聽講座。（圖／惠中寺提供）

妙光法師更進一步表示，學佛不是沒有表情、情緒，而是知道怎麼去面對生命帶來的衝擊，然後用最好的選擇去化解干戈。針對現代人「隨緣」的消極觀，妙光法師說，隨緣不是消極的接受，更不是隨時的放棄，而是更豁達的接受人間、接受生命，更有創意的把所遇到的因緣價值發揮到極致，讓生命變得更有趣，遇到的問題能得到解答。

妙光法師指出，真正的「佛系」是看似消極的絕對主動，轉念接受各種因緣；悲智雙運的細膩洞察，轉化生命的每一個困難；不會失焦的高度專注，不斷思考，創造答案，找出解決問題的方法；是非分明的道德勇氣，來認識、接受、擔當、處理、化解困境；以及低調韌性的善良厚道。以轉念、慈悲、定力、選擇及厚道，澄清大眾對「佛系」的誤會。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈講座結緣品給妙光法師（右）。（圖／惠中寺提供）

不是消極的放棄，而是接受因緣，並以實際行動展現所做的調整，妙光法師再舉星雲大師為例，星雲大師92高齡中風出院之後，對大眾說：「我已經是92歲的殘障老人了，但我願意用生命保護你們。」並且頻頻問「我還能為你做什麼？」實踐「給」，讓眾生得以安心。尤其大師在馬不停蹄的弘法途中，就如他的一筆字書法「人在眾中，心在定中」，人忙心不忙，充分展現慈悲、定力。大師告誡徒眾唯一無法原諒的是對人的不尊重，也顯現出厚道。

妙光法師最後再次強調，真正的「佛系」是要堅持，有原則，擁有一個自己說了算的人生，自己做決定，自己承擔選擇的後果，是積極而非消極的人生。

佛門親家蒞臨惠中寺聆聽講座，左起：講師妙光法師、佛光山中區總住持覺居法師、慧知法師母親、妙光法師母親、妙光法師父親、如元法師父親、如元法師母親、惠中寺副住持如瑄法師。（圖／惠中寺提供）

妙光法師的雙親特地從澳洲來到惠中寺講座現場，並上台接受妙光法師的獻花及擁抱，溫馨的畫面令人感動，另外還有佛門親家如元法師的雙親，以及慧知法師的母親，也蒞臨現場聆聽講座。