每年汛期從5月起至11月底，大雨、強降雨等時常導致淹水，各公所會視情形提供砂包讓民眾取用，桃園去年砂包回收率，最高達81％、最低僅18％，水務局坦言許多民眾因砂包破損便棄置沒繳回，為提升回收率，去年起實施獎勵機制，發放達700包且回收率達70％以上的公所可獲獎金。

水務局表示，每年汛期為預防淹水，由各區公所作為窗口，方便有需要的民眾就近領取砂包，去年各區公所砂包回收率最高的前3名分別是中壢區公所發出767包、回收621包，回收率81％；平鎮區公所發出1582包、回收1205包，回收率76％；八德區公所發出1135包、回收726包，回收率64％。最高的回收率雖有達81％，但最低的地區卻僅有18％。

八德區公所表示，過去八德區因建設尚不夠完備，適逢大雨過後容易出現積淹水狀況，民眾從早期就有領取砂包防汛的習慣，即便近年來排水設施有升級改善，民眾仍會預先領取砂包，以防不時之需，因此發放出的砂包數量才會比較多。

談及砂包回收的難處，公所指出，砂包經過使用後，有些會出現破損，民眾便會隨意丟棄，但其實無論是否破損都應該要讓公所回收，畢竟砂包若破損後流入排水溝，容易會造成排水不易甚至堵塞。回收率較差的公所則表示，今年起會嚴格管控砂包流向，註記領取者並提醒民眾落實回收，盼今年的回收率能提高。

水務局說，為提升砂包回收率，去年起首度實施獎勵機制，發放達700包且回收率達70％以上的公所可獲額外獎金，前3名的公所分別頒發2萬元、1萬元及5000元的獎金，盼公所積極鼓勵里長、里民要將使用過後的砂包做好回收。