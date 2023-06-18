一直給外界顧家好男人形象的藝人宥勝，近日也搭上「#MeToo」風波，遭多名女網友爆料性騷擾，而他也火速道歉，人設大翻車；現其中一名受害者接受訪問時透露，新聞爆發後，宥勝還傳訊息給她道歉，但她完全不敢點開，雙手都在發抖。

A女在網路爆料自己曾被宥勝從身後環抱，還提及另一名H女也被宥勝伸鹹豬手，以借廁所為由進入女方家中，跨坐在她身上，強吻、解開她的內衣等誇張行徑， 對此，A女受訪也透露，宥勝發道歉聲明後，有傳訊息給她道歉。

內容提到「其實我自己也被性侵過」，透露自己懂那種世界空掉，身邊的信任都一夕瓦解的憤怒和恐懼感，他也為個人的衝動道歉，並表示這麼多年來，每次看到性騷擾的新聞都很痛苦，「一方面是想到妳們，一方面是想到我總有一天會像這些人一樣受到懲罰，這一天終於來了」，

宥勝傳訊向受害者道歉。（圖／當事人提供）

據《ETtoday新聞雲》報導，A女鼓起勇氣受訪，語帶哽咽表示收到很多朋友鼓勵，才決定說出來，並表示若回到當時，一定會告訴宥勝老婆，「當下我沒說，是因為她那時懷第二胎，也不想傷害到她。」

宥勝今針對性騷指控，在臉書發文道歉：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

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