網路近日流傳一支影片，標題寫「國賊侯友宜吃大便吧！葉元之怒了、草包忍無可忍」，新北市議員葉元之今開記者會澄清，憤怒表示，影片遭移花接木，呼籲民進黨打選戰不要這麼卑劣，並送民進黨總統參選人賴清德一句前高雄市長韓國瑜曾過的話：「寧可乾淨的輸、也不要骯髒的贏」。

新北市議員葉元之指出，從昨天開始就有人在網路散布這支不實影片，稱他罵侯友宜是草包、吃大便，並指侯友宜的人設是鐵漢，應該保護中華民國，結果連幼兒園都保護不了，他批是企圖帶風向製造國民黨矛盾，呼籲民進黨打選戰不要這麼卑劣，打選戰就光明磊落，不讓下一代看到副總統團隊這麼惡質卑劣

葉元之還原上政論節目的影片表示，他是反諷民進黨唯恐新北不亂，汐止幼兒園案，專家一開始就告知是陰性，即便驗出有20與29奈克，但數值不代表體內有，可能是雜訊或其他化合物，但民進黨卻一直告訴大家汐止幼童體內就是驗出苯二氮平，因為只有稱幼兒體內驗出毒素，才能藉此去打侯友宜，質疑民進黨是真心關懷這些幼兒健康嗎？

影片中他是罵民進黨，結果卻被剪成罵侯友宜，他質疑政治有需要搞到那麼骯髒嗎？如果都要用變造，斷章取義方式，扭曲別人來打選戰，台灣就真的完蛋了，台灣的民主是假的。

葉元之呼籲網軍收手，很多「中央圖房」又開始運作，英系網軍又復活了，去年民進黨大敗就是因為網軍側翼，因他參選立委的競爭對手羅致政就是英系長老，令人非常不齒，他強力譴責民進黨英系網軍。