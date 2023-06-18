現場許多家長帶小孩一起參加。（呂健豪攝）

家長在小紙條上寫下訴求，貼在活動現場的看板上。（呂健豪攝）

針對新北幼兒園餵藥案，中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君、立委王婉諭及「共同守護孩子的未來」連署發起人「奇寶媽」，今（18）日下午於新北市市民廣場共同舉辦「不藥傷害我的孩子」活動，王婉諭表示，希望藉由這個活動，讓中央到地方都能夠嚴格把關兒童虐待事件，而且守護孩子的成長應該不分政黨，所有人一起來重視。

王婉諭表示，台灣去年共發生將近1萬2千起兒虐案件，平均每43分鐘就發生一起，透過新北的餵藥事件，呈現全台各地一直持續發生兒童虐待事件，希望從中央到地方政府都能夠重視，以及所有有權力的人都應該嚴格來把關，而不是只有新北這一起，從法治落實、托育人員如何得到協助和支持，都能夠各方面一起兼顧，中央到地方應該來正視這個議題，尤其是幾位候選人們，也希望他們能夠聽見家長的聲音。

王婉諭強調，守護孩子成長這個議題，希望孩子不要受到不當的虐待，是不分政黨都應該一起來重視、一起來支持的，所以今天的活動也向民眾黨、民進黨以及國民黨都發出了邀請，希望各政黨都能聽見廣大家長的心聲。

而王薇君則說，家長想知的不外乎就是真相，並沒有在指控誰，她在6月15日當天和王婉諭一起待了十幾位家長去找衛福部次長王必勝，希望尋求中央的協助，結果被當成一種政治操作，讓家長心裡非常難受。

對於新北市府日前喊出「中央不做 新北來做」的兒童免費篩檢政策，王薇君也批評，「廚房失火的時候，好好處理自己的廚房，而不是到處詢問全台灣有沒有火要幫忙滅？」王更直接呼籲新北市長侯友宜，應該真誠的出來面對家長，不要再讓他們繼續擔心受怕，為了孩子應該不分黨派，大家共同來監督這件事情，來釐清真相，還孩子一個健康成長的未來。

而發起這次活動網路連署的網紅「奇寶媽」表示，因為自己本身就是一位媽媽，所以加入很多媽媽群組，每當有兒虐事件發生時，群組裡都會很熱烈討論，也給出很多建議，所以這次自己是彙整者的角色，把這些建議整理起來做成問卷發送出去，目前已經得到8700多份回覆，希望這件事可以超越黨派，所有的立法者都能夠站出來幫忙修改法律漏洞，由大家小小的努力，給孩子友善的環境。

針對今天的活動，新北市府下午也做出回應，表示會持續廣納各界聲音，和所有家長及教師為了守護孩童站在同一陣線，全力捍衛孩子的健康和安全，持續讓家長安心、放心，並強調良好的親師溝通是教育的本質，親師互信、互助、合作，幼兒才能獲得完善的照顧，健康成長。

另外，市府也提出4點說明，新北市府接獲均立即與家屬聯絡，確認孩子的受照顧狀況、身心發展，並依其個別需求提供身心評估、心理諮商、親職教育、法律諮詢等協助，並由機構主管單位進行行政調查與裁罰。如有具體違規事項，絕對會詳加調查，依法裁處，決不寬貸，以保護幼兒身心健康，並維護家長權益。

有關幼兒就學安置及心理輔導，目前已成立專案辦公室採一對一專人服務模式辦理，家長針對個別醫療、離園心理適應、消費者權益等問題，與醫師、心理諮商師及律師，持續提供專業諮詢，確保家長權益及幼兒身心健康。

同時也會加強稽查幼兒園園務管理，維護幼兒受教權益。違反法規之幼兒園，依法裁處，並要求限期改善完成，屢次違規之幼兒園，情節重大者得以廢止設立許可。訂定「新北市政府所屬各級學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」，監視器並已列入到園稽查重點項目。

最後，新北市8家醫院，免費提供全台幼兒園幼童專業醫療服務，家長無需負擔任何費用。市府在一次強調，此服務為提供孩童醫療關懷及進一步檢查，並非普篩，教育局已確認預算科目，匡列好相關經費，行政程序已備妥。如果外縣市幼童有需求，建議可以先撥打8家醫院諮詢專線，有需求時會提供就醫，協助安排採檢。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線