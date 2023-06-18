嘉義家扶中心今天為受扶助家庭舉辦包粽子傳情活動，親子在義工指導下，包台灣肉粽及越南長粽，既學會包粽的手藝，也認識不同美食文化，台灣粽與越南粽香齊飄，市長黃敏惠也與大家一起包粽，肯定活動具有多元意義及價值。

念高二的「阿瑞」這2年跟媽媽一起綁粽子煲親情，這次同時參加台灣粽及越南粽兩組，新住民阮阿姨教他將長糯米、豬肉、綠豆等餡料，平鋪在芭蕉葉上、捲起來，用繩子一圈圈綁緊，他和媽媽綁好台灣粽及越南粽，特別有感就感，非常開心。

念國小的「小可」和媽媽第1次參加綁粽子活動，母女倆慢慢把豬肉、香菇、蝦米及鹹鴨蛋放在竹葉上，再包出立體三角狀的台灣粽，都覺得新鮮有趣，要把親手綁的粽子帶回煮熟，和哥哥姊姊一起分享。

阮阿姨還介紹越南粽的款料、特色及吃法，她說，越南粽是長方形，可以切成適合入口的大小，看個人喜好，煎、炸、蒸各有不同口感

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現場也教小朋友紙龍舟DIY、團康遊戲，小朋友自己手做一艘龍舟，玩競賽遊戲，體驗中午立蛋的端午節習俗，並送小朋友「兔年香包」，象徵驅邪避凶，祝福小朋友平安有福。

黃敏惠表示，嘉義家扶中心舉辦端午節包粽子活動，將受扶助家庭的親情包起來緊緊綁在一起，凝聚情感，讓各界善心人士贊助的物資能成就美好事情，這次還邀請新住民媽媽來教包越南粽子，融入了多元文化，讓端午節包粽子活動更有多元意義及價值。