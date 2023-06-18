央視公布最新影片，055大連艦演練實彈的畫面曝光。中共海軍目前已有8艘055型萬噸大驅公開亮相， 055型驅逐艦則是大陸研製建造的第一型萬噸級驅逐艦。前海軍艦長呂禮詩表示，這艘055大連艦，其實才是最可怕的魔鬼 。

呂禮詩今(18日)在政論節目《新聞大白話》中表示， 055大連艦排水量有1萬2000噸，其實是最可怕的魔鬼 ，因為一艘船有這麼大的排水量，可見它在裡面裝了很多東西，但從外面看不出來。

呂禮詩研判，055大連艦裡頭裝最多的是有關電力準備的部分 ，它有兩種武器 ，就是高功率微波和米波雷達，未來的054B飛彈護衛艦也是如此。

根據大陸央視軍事頻道4月21日報導，曾曝光咸陽艦、大連艦和延安艦3艦同框的畫面。目前，大陸海軍已有8艘055型萬噸大驅亮相，除了咸陽艦、大連艦、延安艦，還有南昌艦、拉薩艦、鞍山艦、無錫艦、遵義艦。