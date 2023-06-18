高雄市長陳其邁（右）化身一日手搖飲店長，宣傳禁用塑膠杯政策。（柯宗緯攝）

高雄7月1日禁用塑膠杯，高市府今（18）日宣布與12家飲料業者合組「飲料店減塑大聯盟」，7月起為期3個月加碼折扣，民眾自備環保杯消費，每杯最多可省下20元。（柯宗緯攝）

三分春色營運協理黃文山說，非常支持減塑工作，顧客持環保瓶，對業者來說成本相對升高，從7月1日起，高雄門市塑膠杯會全面換紙杯，成本多了約3分之2，但目前飲品沒有漲價考量。（柯宗緯攝）

水巷茶弄業者表示，紙杯跟塑膠杯的成本相比，1個杯子增加1元，自家店也推出好日瓶，加上政府加碼優惠，總計可折20元。（柯宗緯攝）

炎炎夏日，人人都愛來上一杯手搖飲，據統計高雄是全台飲料店開最多的城市，總計2867家。高雄7月1日禁用塑膠杯，高市府今（18）日宣布與12家飲料業者合組「飲料店減塑大聯盟」，7月起為期3個月加碼折扣，民眾自備環保杯消費，每杯最多可省下20元。

高雄市長陳其邁表示，高雄連鎖飲料店1823家、非連鎖飲料店1044家，共計2867家門市飲料店，是全台灣最多家的城市，也因為天氣熱，所以喝冷飲的人非常多。

陳其邁表示，7月1日禁用塑膠飲料杯就要上路，全面改用非塑膠材質的飲料杯後，預估每年可削減約1億2400萬個一次用塑膠杯，換算每年可減少約6145公噸的碳排放，相當於高雄62座凹子底公園的碳吸附量，減碳效益相當可觀。

環保局長張瑞琿指出，除原本業者提供自備環保杯至少5元優惠外，高市環保局再加碼提供優惠，擴大在7至9月辦理，民眾自備環保杯於「優惠日」至合作飲料店消費，可享有雙倍優惠，預估活動期間至少加碼30萬杯，總經費至少160萬元，視民眾使用環保杯狀況預算可再增加。

除原業者已提供自備環保杯至少5元優惠外，市長陳其邁更在記者會中宣布高雄再加碼，於7至9月為期3個月，民眾自備環保杯於優惠日至合作飲料店消費，可再折扣5至10元優惠，熱烈邀請市民朋友一起加入自備環保杯的行動。

「飲料店減塑大聯盟」共有12家品牌加入，包括多那之、星巴客咖啡、良杯、麻古、迷客夏、烏弄、鮮茶道、三分春色、水巷茶弄、八曜和茶、佐私茶及抒嗜，共同推出「自備環保杯雄優惠」活動，各品牌門市門市活動日提供限量杯數為40至50杯不等，像是星巴克最多可以省下20元。

環保局強調，為利減塑新政策推動順利，已針對飲料店逐店輔導並發放宣傳單張，其中有9成5店家已備貨完成或已瞭解新政策規定，將配合新政上路。自今年7月1日起，如發現飲料店未符合限用塑膠杯規定時，環保局將持續輔導並給予改善期限，倘屆期仍違反規定，始依法開罰。

水巷茶弄業者表示，紙杯跟塑膠杯的成本相比，1個杯子增加1元，自家店也推出好日瓶，加上政府加碼優惠，總計可折20元。三分春色營運協理黃文山說，非常支持減塑工作，顧客持環保瓶，對業者來說成本相對升高，從7月1日起，高雄門市塑膠杯會全面換紙杯，成本多了約3分之2，但目前飲品沒有漲價考量。