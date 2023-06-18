台北市今（18日）凌晨發生砂石車失控撞進信義區松德路120號民宅撞斷梁柱，經查是運送新北市養工處昨日深夜在新店環河路施作專案道路工程的刨除料。新北市養工處指出，道路工程執行廠商在運送刨除料過程肇事令人遺憾，已主動和台北市政府聯繫，協助釐清車禍發生原因，及後續相關事宜。

養工處表示，利用夜間進行專案道路施工，是全國各工程單位一致的作法，以避免白天施工影響交通造成塞車，請外界對於夜間施工不要胡亂放話揣測。新店環河路專案道路工程於6月17日至19日，連續3天夜間10時至翌日6時，進行新店區環河路專案道路工程；17日夜間大約11時左右，廠商將刨除下來的料運往汐止瀝青拌合廠途中，在台北市松德路和信義路口發生重大車禍。

養工處轉述施工廠商說明表示，砂石車從新店前往汐止途中，發現北二高塞車，臨時改走信義快速道路，從台北市松德路出隧道後發生嚴重車禍。養工處說，若經查明發現砂石車行經路線有違反相關法規，將依契約規定裁罰，絕不寬貸。

新北市政府強調，雙北市府均有通暢的聯絡，新北市府也表達全力協助台北市政府釐清案情，也強調此事是道路施工廠商運送刨除料過程的交通事故，呼籲不要泛政治化。