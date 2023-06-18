名列全球最知名男星湯姆克魯斯將推出《不可能的任務》續集，《不可能的任務：致命清算 第一章》，成今年暑假最強檔大片之一。阿湯哥因其對動作片敬業的態度，讓無論是電影從業者還是一般大眾都嘖嘖稱奇，飛車、跳傘、開飛機，就算可以靠特效或是靠特技演員代打的，湯姆克魯斯一概親自上陣，而到底是誰敢承接湯姆克魯斯的保單？這是每次《不可能的任務》推出續集時，大家都好奇的問題。

提及湯姆克魯斯對特技的執著，外媒甚至說出：「特技演員被聘來在旁邊看」一席話，而另一名演員麥特戴蒙對於湯姆克魯斯是怎麼在《不可能的任務4》爬上哈里發塔很好奇，沒想到湯姆酷酷的回應：「當然啦！安全顧問是不會允許你做這件事，所以我聘了一名說可以的安全顧問」。

而《不可能的任務：鬼影行動》的製作公司老闆還笑說：「在《鬼影行動》中，湯姆掛在大樓外面晃蕩，本來合作的保險公司不敢接我們的案子，所以湯姆就說『開除他們』，我就開除他們了。」，他隨後才補充「有啦！後來有找到膽大的公司接這個案子。」