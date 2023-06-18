據美國之音報導，美國國務卿布林肯今天在北京啟動了為期2天的「高風險外交會談」，旨在緩和令世界各地許多人緊張的中美緊張局勢。布林肯今天下午首先與中國大陸外交部長秦剛會面，進行深入討論，隨後晚間舉行工作晚宴。明天（週一）布林肯將與中方最高外交官、中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行更多的會談，並可能與國家主席習近平會面。

布林肯和秦剛在北京釣魚台國賓館開始會談時都沒有對記者發表任何實質性的評論。

報導稱，儘管布林肯出現在中國大陸首都，但任何重大突破的前景都很渺茫，因為近年來已經緊張的美中關係變得越來越令人擔憂。美中兩國在一系列影響全球安全與穩定問題上的分歧，導致雙方敵意和相互指責不斷升級。

布林肯是拜登總統上任以來訪華的美國最高級別官員，也是五年來首位訪華的國務卿。拜登和習近平去年在峇里島的一次會議上很早就同意了布林肯的訪問。但是在2月布林肯啓程前，發生了美國所說的中國大陸偵察氣球飛越美國並被擊落的事件，這一外交和政治動蕩導致布林肯的訪華被延後。

報導稱，美中的分歧和潛在衝突點的清單很長，從與台灣的貿易、中國大陸和香港的人權狀況到中國大陸在南海的軍事強勢，以及俄羅斯在烏克蘭的戰爭。布林肯還將敦促中國大陸釋放被拘留的美國公民，並採取措施遏制導致美國的阿片類藥物危機的芬太尼的生產和出口。

美國官員表示，布林肯將提出其中的每一個要點，但雙方都沒有表現出任何放棄其既定立場的傾向。

臨行前不久，布林肯強調了美國和中國大陸建立和保持更好溝通管道的重要性。他告訴記者，美國希望確保「我們與中國的競爭不會因為本可避免的誤解而演變成衝突」。布林肯週五表示，拜登和習近平已做出改善溝通的承諾，「正是為了確保我們的溝通盡可能清晰，以避免可能出現的誤解和誤傳」。

在16日與微軟公司聯合創始人比爾．蓋茲的會談中，習近平暗示可能願意緩和緊張局勢，他表示，美國和中方可以合作「造福於我們兩國」。在中國大陸官媒中央電視台發佈的一段視頻中，習近平說：「我總認為中美關係基礎是在民間的，我是寄希望於美國人民的。」「在當今世界這樣的一個形勢下，我們可以進行各種有利於我們兩國、兩國人民，有利於整個人類的一些活動。」

拜登美東時間17日告訴白宮記者，他「希望在接下來的幾個月裡，我能再次與習近平會面，討論我們之間存在的合理分歧，以及如何……相處。」

舉行這樣一次會議的機會，可能會在9月在印度新德里舉行的20國集團領導人會議和11月美國主辦的舊金山APEC亞太經合組織峰會上。

自從2月份布林肯的訪華行程被延後以來，中美雙方已經有一些高層接觸。CIA中央情報局局長伯恩斯5月對中方進行了不公開的訪問，中方商務部部長王文濤也訪問了美國。拜登的國家安全顧問蘇利文5月在維也納會見了中方最高外交官王毅。