前國安局長陳明通日前稱，林智堅論文抄襲案是「世紀大冤案」，對此，余正煌傳出考慮對陳明通提告，屆時再傳林智堅出庭作證。國民黨立委王鴻薇直言，陳明通就是待罪之身、不名譽退休，卻還敢對社會大眾叫囂，質疑台大的判決，還聲稱會繼續幫林智堅平反，無疑是公然的對社會大眾、台大校方再一次的傷害。她強調，台大也對陳明通有三項懲處，自己都沒辦法平反自己了，台大最應該檢討的，就是給這種人退休。

「陳明通能平反自己嗎？台大應該悔不當初！」王鴻薇今(18日)在臉書發文直批，陳明通果然繼續囂張跋扈，在台大讓他順利退休後，立刻就幫林智堅護航，繼續聲稱是「世紀大冤案」，還聲稱會繼續幫林智堅平反，無疑是公然的對社會大眾、台大校方再一次的傷害。

王鴻薇強調，陳明通到底有沒有搞清楚？他的退休雖然通過，但同時台大也對他有三項懲處，其中明擺著告訴大家，鄭文燦、林智堅就是抄襲，自己都沒辦法平反自己了，還要冤什麼案？「世紀大抄襲」要拗成「世紀大冤案」，這就是陳明通的學術涵養？這就是台大退休教授的水準？

「陳明通就是待罪之身、不名譽退休，還敢對社會大眾叫囂，質疑台大的判決？」王鴻薇直言，「台大最應該檢討的，就是給你這種人退休，對你的婦人之仁、包庇退休，結果讓你在外面繼續傷害校譽傷害台大，真的是悔不當初。」