命理專家雨揚老師在臉書上分享6／18～6／24的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖兔、豬、鼠，其中生肖兔財運爆棚，能順利談成一筆訂單賺取豐厚獎金；生肖豬桃花運旺，單身者能在聚會巧遇多年未見老友並且感情有望迅速升溫，有伴者能細心觀察另一半情緒並給予安慰，成為伴侶可靠的避風港；生肖鼠則是事業可選在合適時機推出新商品，能賺豐厚錢財。

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運銳不可當能預測市場趨勢，並選在合適時機推出新商品或服務，成功獲得許多客戶的喜愛，可望創造豐厚的利潤。愛情運不錯，單身者在參加商業活動時，可展現出自信的一面可更加吸引人；有伴者能夠體諒伴侶的難處，並願意主動提供協助，使關係更加牢固。財運尚可，可投入一些時間研究熱門商品，以開發新的財源，賺取豐厚報酬。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

工作運平穩，由於已漸漸地掌握職務內容，使工作效率大幅提升，建議進一步拓展知識和技能，壯大自己的競爭力。感情運下滑，單身者容易受到他人言論影響，導致行動有些猶豫不決，因此錯失良緣；有伴者在與伴侶相處過程中，應多傾聽對方意見，有助於建立和諧的關係。財運上漲，可參考長輩的建議投資，能賺取豐厚錢財。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運平順，可多與同事分享新奇事物，透過彼此互動和討論，有助激發創意，構思出更出色的提案。桃花運旺，單身者周圍環繞著眾多優秀人士，可試著多多交流，有望找到良好對象；有伴者可和伴侶一起觀賞喜愛的電影，享受愉悅的放鬆時光，增進彼此的互動。財運不穩定，收到高報酬的投資訊息時，應謹慎求證，以免遭受詐騙。

▍生肖兔

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

工作運持續攀升，因公眾人物協助推廣產品，吸引許多客戶訂購，使業績不斷突破，有望快速達到預期目標。桃花運甜蜜，單身者可使用交友平台來認識新朋友，有機會遇見契合的對象，發展一段穩定的戀愛關係；有伴者被另一半捧在手心上呵護，並且感受到被珍視和需要，幸福感滿滿。財運暢旺，近期能順利談成大訂單，賺取豐厚錢財。

▍生肖龍

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業遭遇困境，面對新專案時，由於缺乏相關知識，需額外投入時間和精力來了解相關內容，才能順利完成工作。感情運低迷，單身者容易陷入曖昧不明的關係中，不確定應該採取什麼行動，內心無比煎熬；有伴者應適時表達自己的想法，而非透過負面行為來表達不滿，以免傷害彼此關係。財運較差，投資時可能誤判局勢，導致虧損的情況發生。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★

職場運一波三折，當需要進行商業談判時，應藉助他人智慧和資源，以協助達成有利的協議。桃花運旺，單身者在和新朋友獨處時，主動展現自己的優點和特質，能讓對方更加欣賞；有伴者貼心幫伴侶準備生活必需品，讓對方感受到無微不至的照顧，感情將更加深厚。財運偏弱，因生活開支過高，導致資金緊張，應審慎評估每一筆支出。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運持平，當需要尋找人才時，可從周圍的人脈資源著手，透過他們的推薦或提供信息，更容易找到適合的人選。愛情幸福洋溢，單身者參加社團活動時，有機會與暗戀對象重逢，發展出一段美好關係；有伴者在繁忙的工作中，仍然懂得分配時間給另一半，展現出你的重視和體貼，讓感情更加融洽。財運尚可，多諮詢投資專家的意見，有助做出明智的投資決策。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場鴻圖大展，長期以來的努力終於開花結果，學習到豐富技能，在同輩中脫穎而出，獲得上層的高度肯定。感情運平平，單身者可用輕鬆的心態與新朋友相處，將能讓對方感受到真誠，迅速拉近彼此關係；有伴者可主動承擔起照顧小孩責任，讓伴侶享受片刻的寧靜，彼此的感情也更加美好。財運普通，可善用友人的幫助，開拓商業機會，擴大自身的進財管道。

▍生肖猴

事業★ 愛情★★ 財運★★

事業遭遇重挫，臨時被主管交付棘手任務，使他們耗費大量的心力與時間，還耽擱了例行工作，導致身心俱疲，難以負荷。愛情運低迷，單身者的追求方式過於強勢，讓心儀對象備感壓力，戀情恐無疾而終；有伴者應穩定情緒，切勿將不滿發洩在伴侶身上，才有助維護戀情和諧與幸福。財運不濟，前往外地出差時，應避免攜帶過多的現金或貴重物品，才能降低丟失財物的風險。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業蒸蒸日上，可多展現積極性，就能加深主管信任，讓上層願意下放更多權限，並在事業上取得不凡成就。感情運美滿，單身者遇上感情中的疑難雜症時，可多向有戀愛經驗的朋友請教，能更成熟地處理兩性問題；有伴者挑選餐廳時，總會將伴侶的喜好納入考慮，讓另一半感動不已。財運平穩，可推舉朋友入職，就能獲取一筆介紹獎金，創造互利雙贏局面。

▍生肖狗

事業★★ 愛情★★ 財運★★

職場面臨挑戰，雖有諸多抱負與理念，但實行上仍有不少困難，建議重新檢視策略與目標，以利更好因應市場趨勢。愛情運下滑，單身者面對他人追求時，應堅持自己的原則，不宜輕易妥協，才有助建立長久關係；有伴者工作繁忙，導致與伴侶的相處時間減少，感情也因此變淡。財運欠佳，在市區停車時，應注意停車場的收費標準，並盡量控制停車時間，以免荷包縮水。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業可獲得貴人幫助，在遭逢困難時，前輩們總是不吝伸出援手，分享解決方案，讓他們能克服挑戰，圓滿職場成長。桃花能量豐沛，單身者在聚會上巧遇多年未見的老友，彼此默契仍在，感情也有望迅速升溫；有伴者則會細心地觀察另一半情緒上的細微變化，並及時給予安慰，成為伴侶可靠的避風港。財運普通，不妨著手準備相關考試，取得專業證照，為自己爭取更優渥的薪資待遇。