國立空中大學南投服務處18日於中興新村舉行揭牌啟用儀式。 （南投縣政府提供／陳淑娥南投傳真）

國立空中大學南投服務處歷經9個月的整建，18日於中興新村舉行揭牌啟用儀式，未來可服務700餘名學生，不僅肩負終身學習教育重任，同時也進一步活化中興新村。空大校長陳松柏表示，南投縣有多所大學，不同性質的大學，將提供更多學習管道。

空中大學3年前商借南投縣營北國中設置服務處，但隨學生增加，空間不敷使用；去年向國發會爭取移撥活化原省府新聞中心，整建設立服務處，歷經9個月，終於在昨天揭牌啟用，並成立南投縣校友會。

空大校長陳松柏指出，南投縣有多所大學，空大負責終身學習教育，不同性質的大學，可提供更多學習管道；空大擴大進駐中興新村，也讓南投縣再添一所國立大學，後續將強化與地方連結，盼與縣府密切合作。

改建後的空大南投服務處位在中興新村文化景觀保存區域，毗鄰台灣銀行、農糧署、水保局，建築物為地上二層，總樓地板面積90餘坪，工程總預算1600萬餘元，未來可服務700餘名學生。

空中大學指出，南投服務處坐落於人文薈萃的中興新村，對地方產學發展、終身教育及學習型社會提供良好交流空間，未來將用教育的生命力活化歷史建物、閒置資產，提高空大辦學服務品質，增能在地居民生活知識技能。

國立空大自1986年創校，成立宗旨以終身教育為目的，以華人終身學習的數位典範大學為定位，讓學生自主掌握學習進度與時間，也可兼顧事業、家庭與學業。