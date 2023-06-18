土耳其國營「羅克珊」(Roketsan) 國防公司， 開發了一種名為MZK的新型模組式坦克砲塔，可以安裝在老式，但數量眾多的M60坦克、T-72坦克底盤上，此砲塔採新型焊接工藝，並外覆爆炸反應裝甲，防護性能提升一階。

Roketsan develops new tank gun system



Turkish state-owned defense company Roketsan has developed a new modular tank turret called the Modüler Zırhlı Kule (MZK).



The company has developed a new welded turret with a 105-mm gun and automatic loading system. Due to the new design,… pic.twitter.com/Gm5WdIQYjH — Higgins Adventures Network (@RandyHiggins757) June 17, 2023

防衛部落格(Defense Blog)報導，MZK砲塔就是「模組式裝甲砲塔」( Modüler Zırhlı Kule )的縮寫，它的基礎型是為M60A3坦克設計的，因此它的主砲口徑設計為105公釐，內部設有自動裝彈系統，可簡化人力。

羅克珊公司發布了一段砲塔簡介影片，可見到它採用鋼板拼接，稜角分明，與傳統的M60鑄造式砲塔很不同，而且砲塔高度似乎較低。砲塔正面頗似豹2A6的楔形裝甲，差別在MZK砲塔安裝爆炸反應裝甲，改進了防護，也優化內部空間。

Türkiyemizin modern süvarileri daha güçlü şahlansın diye, Modüler Zırhlı Kule yüksek seviyede koruma ve çoklu vuruş dayanımıyla Türk ordusunun hizmetinde. 🛡️🇹🇷#Roketsan🚀#ModülerZırhlıKule pic.twitter.com/OiPA6s2qEg — Roketsan (@roketsan) June 15, 2023

報導稱，除了安裝在M60A3坦克底盤上之外，它也可以安裝在豹1坦克(Leopard1)，或俄式T-72系列主戰坦克上，利用這種模組式砲塔，可以將老舊坦克快速而有效的升到到現代化水準。

此外，砲塔側邊也可以加裝板條裝甲，以提高其對火箭榴彈的防禦能力。