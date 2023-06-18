今購鞋活動中，同濟會出動30名會員們一起陪伴孩子們挑選鞋子。（宜蘭家扶中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今購鞋活動中，同濟會出動30名會員們一起陪伴孩子們挑選鞋子。（宜蘭家扶中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今購鞋活動中，同濟會出動30名會員們一起陪伴孩子們挑選鞋子。（宜蘭家扶中心提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭家扶中心所扶助1900多名兒童中，有許多對田徑或籃球等運動有興趣的孩子，為了不讓孩子受家庭經濟困境而影響他們在體育專長的發展，喜悅國際同濟會今（18日）主動贊助中心40名孩童、每位2500元的購鞋金，挑選自己喜歡的運動鞋，而合作的亞洲鐵人運動用品店也響應此善行，額外提供每人1雙運動襪。

雖然家扶中心會透過才藝培力、獎助學金的方式鼓勵孩子們持續精進、朝自己的夢想更靠近一些，但在資源相對有限的情況下，畢竟無法照顧到所有弱勢兒童的需求；喜悅同濟會得知孩子有此需求時，主動表達願意贊助，而當中心接洽合作體育用品店時，亞洲鐵人用品店了解活動富有公益性質，也額外提供運動襪。

今購鞋活動中，同濟會出動30名會員們一起陪伴孩子們挑選鞋子。過程中可以看到孩子們無不仔細的看著展示櫃上的運動鞋，猶豫不決的不知要選哪一雙，有的看中了一雙拿起來看一看又放回去，還有孩子試穿後想要買大兩個尺寸的鞋子，只因鞋子很貴，買大一點可以穿比較久，讓人聽了更加心疼孩子的體貼。

參與此次活動的小米說，「好高興喔！這是我第一次自己買鞋，平常都是撿別人太小不穿的，或是買最便宜的」；另為學校籃球校隊的小興說，「之前我也是穿學長淘汰的鞋子，太大的老師會幫我加鞋墊或是穿厚一點的襪子，但就會影響表現，很高興這次可以買合腳的鞋，相信我可以在場上有更好的表現」。

家扶中心主任陳錫平表示，感謝喜悅同濟會和亞洲鐵人運動用品店的善舉，期許這樣的良善持續發散，因為在現今社會中，還是有許多身處在生活困境及經濟貧窮的家庭，孩子有可能在教育、醫療及身心發展權益上受到相對的剝奪和不幸福感，期望有更多人願意投入扶幼，讓每個孩子可以平等環境下被保護而快樂成長。