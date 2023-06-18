經過改善、規畫後，空地搖身一變成為社區小公園。（三重區公所提供）

新北市三重文化南路47巷內一處空地，過去因地主長年在國外，遭民眾不當占用，長期下來囤積垃圾，造成環境髒亂，使得附近民眾苦不堪言，後來經過區公所整頓後，不僅改善環境，並規畫為社區小公園，增設體健器材以及彩色燈籠串連點綴及智慧LED燈泡變換色彩，替老舊社區增添活力。

三重區長王坤南指出，該空地因早期地主長年住在國外，所以土地被民眾搭建鐵皮屋作為資源回收場，十多年下來累計了約50噸的垃圾以及資源回收物，使得環境非常髒亂，也讓附近民眾十分困擾。

後來當地里長得知，該土地大部分已易主為國有財產署所有，便請區公所相關單位協助整理、規劃，並由國產署及其他地主將鐵皮屋頂拆除、垃圾清運，後續由區公所施工。

三重區公所表示，該地原為國有財產處的閒置住宅用地，透過區公所與里辦公處合作將堆滿雜物的荒地改造成色彩繽紛的里民休閒空間，設計廣場入口前端為花檯及拱門，後方延伸空間新設4座成人體健設施讓周邊民眾活動筋骨，另外也安裝彩色燈籠搭配智慧LED燈泡自由變換顏色，打造日夜不同景致，替現場注入活力。