身為大眾運輸的駕駛，卻罔顧車上乘客的乘車安全！根據《CBS Sports》報導，一名負責載運海盜球員客場移動的巴士司機，當地時間周四（台灣時間16日）由於不安全的駕駛行為遭警方攔下後，竟然是帶著醉意於路上行駛，海盜球團也證實這一荒唐事件。

據報導，海盜巴士自小熊球場離開後，由伊利諾州警察護送下前往密爾瓦基，不過警方注意到該巴士不斷偏離路線，甚至一度遠離州警，警方最後將司機攔停。警方供稱，駕駛是來自61歲來自北卡羅來納州的Ronald Funderburke，警方起初判定他身體狀況不佳，甚至要求出動救護車，不過經檢測後確認Funderburke身上出現酒精反應，隨後被警方逮捕。

海盜公關部高級副總裁Brian Warecki對媒體說道，「我們對於昨晚發生的事深感擔憂，但重要的是我們全員平安抵達密爾瓦基，因為巴士是外包給當地業者，我們正與相關單位進行了解。」結束這場旅途驚魂記的海盜，系列賽首戰以4比5不敵釀酒人。

所幸海盜隊員沒有人受到傷害，近期體壇最重大的球隊罹難事件，巴西甲級足球聯賽隊伍沙佩科恩斯的空難意外令人心碎，2016年他們乘坐的班機在哥倫比亞墜毀，全機77人只有6人倖存，但這支仍處在痛苦的球隊沒有消沉，該年斬獲南美俱樂部冠軍，在2019年降級後更只花了1個賽季的時間，靠著在巴乙奪冠而重回頂級聯賽，成為足壇一段相當勵志的故事。

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