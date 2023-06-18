賴清德競選團隊提供

民進黨主席暨總統參選人賴清德今天表示，這幾年民主陣營站在一起，在恐嚇之中沒有低頭，「膝蓋沒有跪下去」，大家都勇敢面對。未來世界，全民智慧化的時代需要台灣的參與，「特斯拉的車如果沒有台灣的供應商，他跑不動」。他要大家信賴台灣，也批評國民黨甚至其他政黨跟著中共喊統一，「被賣了還幫忙算錢」。

繼今天上午成立「澎湖縣信賴台灣之友會」之後，賴清德下午再出席「台北市信賴台灣之友會」成立大會。台北市信賴台灣之友會召集人康義勝、信賴台灣台北志工團團長陳亮吟、前衛福部長陳時中等人連番上台致詞，民進黨前主席卓榮泰、立委邱泰源、何志偉、高嘉瑜等人，以及多位國策顧問、地方黨公職都到場力挺，展現團結氣勢。

會中賴清德親自授證、授旗予後援會幹部並留下合影，現場湧入超過千位支持者擠爆會場，賴清德步入會場時，支持者高喊「2024、團結一致」、「Team Taiwan，挺台灣」，凍蒜聲不絕於耳，場面十分熱烈。

賴清德表示，自從美國對中國發起經濟和科技戰之後，俄羅斯侵略烏克蘭，中國還聯合俄羅斯在印太地區座軍事演習，北韓也不斷發射飛彈。這樣讓民主陣營站在一起，在恐嚇之中沒有低頭，膝蓋沒有跪下去，大家都勇敢面對。

他提到，這幾年在蔡英文領導之下，堅持民主這條路，成績得到國際社會的肯定和讚賞，根據「經濟學人」評比，台灣是亞洲第一名，「我們走過專制獨裁的日子，我們知道那個痛苦。」

賴清德指出，台灣經濟經過幾十年來各行各業的打拼，2021年台灣的經濟體是全世界第21大。如果以隱形冠軍及半導體產業來講，台灣不只是21名。未來世界，全民智慧化的時代需要台灣的參與，「特斯拉的車如果沒有台灣的供應商，他跑不動」。

所以他要大家信賴台灣，相信自己的力量，只有民主這條路繼續走，繼續團結，「我相信我們一定越走越開闊，前途越來越光明。」

賴清德表示，現在中國正在舉辦海峽論壇，開宗明義就是要統一台灣，要併吞台灣，「人家明講的。」批評國民黨甚至其他政黨也跟著喊，「被賣了還幫忙算錢」。

相較之下，他列舉，駐美代表蕭美琴正跟美國簽「台美21世紀貿易倡議」，繼續深化與民主國家的關係；數發部長唐鳳在英國討論數位安全產業等工作；外交部長吳釗燮則在捷克會晤國會政府官員。這表示蔡英文總統領導有方，在民主路上和國際站在一起，台灣要留給小孩最基本民主自由的社會。

賴清德也提出自己的願景，表示自己要發揮醫學的專業，團結醫界結合社會力量，共同打造「健康台灣」這個目標，現在衛福部的國民健康署資料，台灣的平均壽命80到82歲，但每個人平均壽命有10％的時間是不健康的，不是臥病在床就是坐輪椅需要人照顧。未來希望結合大家的力量，打造健康台灣，讓國人平均壽命延長以外，健康壽命也要越來越長。

他認為，台灣只要國人健康，國家就會富強。推動健康台灣的時候，就能推動健康產業。健康產業包含生物科技產業、長照、運動，各種產業都會發展起來，這樣經濟就會更好，國家就會更強。台灣的生物科技產業和健康產業是很有條件，可以成為另外一座護國神山。當健康產業做起來的時候，世界自然而然會來擁抱台灣。

所以他說自己有一個心願，可以結合大家的力量，大家共同打拼，打造健康台灣，「讓國人更健康，國家更強，讓世界擁抱台灣。」