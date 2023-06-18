藝人宥勝今（18日）遭踢爆性騷擾，對女員工上下其手，襲胸、舔耳、解內衣等，即使道歉了好男人形象也大翻車，對此，網紅陳沂也翻出當年黃子佼拒絕和宥勝同台的往事，直呼他：「超假掰」。

陳沂看到宥勝性騷擾風波後，也想起先前黃子佼曾拒絕和宥勝同台的往事，「當時據傳是孟耿如拍戲被宥勝性騷擾，後來又說被騷擾的其實是郭書瑤，不過黃子佼沒有正面回應，說會把這個秘密帶進棺材裡」，未料宥勝就被爆性騷擾，陳沂忍不住虧：「結果還來不及帶進棺材，宥勝就翻車了。」

陳沂也表示對這件事不感到意外，「但我最受不了這種明明是玩咖，還要裝好爸爸形象騙錢的人了，超假掰。」至於黃子佼要帶到棺材的秘密，陳沂也在留言處補充，「我當時聽說是在慶功宴發生的。」

其實，黃子佼2017年對外公開放話拒和宥勝同台，但他只以私事為由，不願多說原因，外傳是宥勝與當時還是黃子佼女友的孟耿如過從親密，還傳出宥勝私底下極積在追孟耿如，更被週刊形容「追她追得跟狗一樣」。